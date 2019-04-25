Москва, 25 апреля, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и города Севастополя, состоявшейся 18 марта 2019 года, в связи с пятой годовщиной принятия в Российскую Федерацию Республики Крым.

Иван Айвазовский. Бриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими кораблями встречается с русской эскадрой. 1848

В срок до 1 июня 2019 года Правительству Российской Федерации и Министерству обороны России поручено подготовить и представить предложения, предусматривающие воссоздание в учебно-научных целях брига «Меркурий», заложенного в 1819 году.

«Я несказанно рад этой новости, и рад, что президент выполнил свое обещание. Мы, конечно, со своей стороны, будем всячески поддерживать это поручение, и, конечно, построим бриг. Скоро исполнится 190 лет с момента боя брига «Меркурий» … против двух линейных турецких кораблей, мы очень активно готовимся к этой дате — 26 мая. Уже 50 моряков брига «Меркурий» одеты в соответствующую форму, а будут одеты все 112 — это полная численность экипажа брига», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Севастопольского Морского Собрания Виктор Кот.

«Идея возрождения брига «Меркурий», заложенного по указу императора Николая I, в Севастополе не нова. Она витает в воздухе уже несколько десятилетий. Но, к большому сожалению, пока все сводилось к тому, чтобы назвать какое-то очередное судно «Меркурий». Но Николай I завещал нам именно строить бриг «Меркурий» — по чертежам и подобию. Именно потому что силой духа русских моряков, членов экипажа брига «Меркурий» была одержана победа и прервана традиция спускать Андреевский флаг перед преобладающим противником. К сожалению, в ходе Русско-турецкой войны 1828−1829 гг. незадолго до легендарного боя в 1829 году, фрегат «Рафаил», под командованием Семена Стройникова, который до этого командовал «Меркурием», без боя спустил Андреевский флаг и сдался врагу. Об этом узнал капитан «Меркурия» Александр Казарский, и впоследствии он объявил бой превосходящему противнику и одержал победу», — продолжил Виктор Кот.

«Император Николай I, чтобы показать силу духа моряков, считал необходимым показать размерения брига «Меркурий». Фрегаты, с которыми сражался бриг, были в несколько раз больше. Бриг — это парусно-весельное судно, его размерения — 29 метров в длину и 9,5 метров с ширину. Представляете, какова была сила духа его экипажа, если они одержали победу в бою с фрегатами? Император Николай I завещал, чтобы бриг был снова построен «по чертежам и подобию». Но много лет это не делалось — мы называли «Меркурием» торговые, рыболовные, спасательные суда, но указ Николая I так и не был исполнен», — рассказал председатель Севастопольского Морского Собрания.

«Я очень счастлив, что мне была оказана честь доложить президенту России на Малаховом кургане об этом проекте и что президент его поддержал. Это большая честь для нас, севастопольцев, мы гордимся памятью о подвиге «Меркурия» и гордимся нашим президентом», — завершил свой комментарий Виктор Кот.

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