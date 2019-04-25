Екатеринбург, 25 апреля, 2019, 21:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из-за анонимного сигнала о «минировании» был эвакуирован «Ельцин центр», сообщает 25 апреля информагентство RT.

Павел Сведомский. Оргия. 1883

По имеющейся информации, неизвестный «доброжелатель» сообщил о заложенной бомбе через несколько минут после начала обсуждения в «Ельцин-центре» вопросов сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

О чём успели договориться участники мероприятия, не сообщается. Начавшаяся срочная эвакуация не позволила им реализовать все свои фантазии.

Сообщается, что мероприятие было перенесено на другое время. Вероятнее всего, место его проведения останется прежним.