Лондон, 25 апреля, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Первый министр Шотландии Никола Стерджен снова «задала жару» Лондону импульсом к проведению второго референдума о независимости до мая 2021 года. «Выбор будет между Брекситом и будущим шотландцев в качестве независимой европейской нации», — подчеркнула лидер Шотландской национальной партии (SNP), выступая перед парламентом. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Firstminister.gov.scot Никола Стерджен

Стерджен основывалась на аргументе, что независимость является единственным способом для Шотландии остаться в составе ЕС и избежать того ущерба, который может ей нанести Брексит. Ранее большая часть шотландцев проголосовала за членство в Евросоюзе (62% против 38%). Первый министр рассчитывает, что ей удастся воспользоваться «европеистским» большинством в шотландском парламенте, чтобы подготовить закон о новом референдуме до конца года и провести новый плебисцит до истечения полномочий действующих депутатов.

Однако перед главой сторонников независимости стоят серьезные препятствия: лишь меньшинство шотландцев хочет референдума до того, как истечет двухлетний период, поскольку пока сохраняется воздействие голосования 2014 года, которое завершилось решением остаться в составе Соединенного Королевства. Разрыв тогда составил одиннадцать процентов: 55% были за Британию, 44% — за независимость.

Хотя парламент Шотландии в этом году одобрил закон, оговаривающий правила и принципы проведения нового референдума, сама Стерджен признает, что еще потребуется соглашение с британским правительством — подобное тому, которое заключили в свое время Дэвид Кэмерон и Алекс Салмонд, иначе плебисцит не состоится. При этом лидер сторонников независимости прогнозирует, что если Лондон решит отказать ей наотрез, возникнет «неприемлемая» ситуация, и правительство протянет недолго.

Представитель Downing Street в ответ заявил, что власти Великобритании в этот раз откажутся издать распоряжение (в соответствии с 50-й статьей акта о передаче властных полномочий Шотландии), позволяющее проведение нового референдума: «Как мы уже ясно сказали, Шотландия получила референдум о независимости в 2014 году и уверенно проголосовала в пользу пребывания в составе Соединенного Королевства. Это решение должно уважаться. Наша позиция не изменилась».

«Эффектная подача» Стерджен произошла за несколько дней до весенней конференции партии SNP и имела под собой четкое намерение угодить ее избирателям, которые как раз «разогревают моторы» перед демонстрацией в поддержку независимости в Глазго 4 мая. Политические аналитики восприняли скептически заглядывание в будущее главы сепаратистов, припомнив, как до этого она угрожала референдумом между 2018 и 2019 годами, до осуществления Брексита.