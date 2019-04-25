Москва, 25 апреля, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел РФ до 1 июня продумать формат возможного визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для участия в открытии в Симферополе Соборной мечети. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Реджеп Эрдоган

«МИДу России с участием заинтересованных религиозных организаций рассмотреть формат возможного визита в Российскую Федерацию президента Турецкой Республики для участия в открытии Соборной мечети в Симферополе», — сказано в поручении главы государства.

Внешнеполитическое ведомство должно доложить о проделанной работе до 1 июня 2019 года.

Поручение дано по итогам встречи российского лидера с общественностью Крыма и Севастополя, которая состоялась 18 марта. На той встрече, в частности, обсуждалось строительство Соборной мечети в Симферополе. Там же президент Путин рассказал, что пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на церемонию открытия мечети и тот отнесся к этому положительно.