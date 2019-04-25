Грозный, 25 апреля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. От решения Госдепа США о запрете въезда в страну председатель правительства Чечни Муслим Хучиев нисколько не огорчится — он и раньше не стремился туда. А вот само провозглашение санкций в отношении чеченского премьер-министра способно повеселить примерно так же, как санкции в отношении лошади главы Чечни. Такое мнение высказал Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Госдеп США сочинил очередной юмористический номер, возвестив мир о запрете на въезд в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге. <…> Но меня нисколько не удивляет, что Госдеп запретил Хучиеву въезд в страну. Ведь ранее они объявили санкции моей лошади. Вот только Муслиму Магомедовичу от этого запрета ни жарко и ни холодно! Жил без визитов в США, проживёт и дальше», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, «у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться», раз они занимаются запретами в отношении главы правительства Чечни и его жены. Глава Чечни напомнил о частых случаях похищения детей в США, массовых убийствах школьников и студентов, проблемах на границе с Мексикой, а также проблемах в других странах, где требуется восстановление мира и порядка, — в Афганистане, Ираке, Ливии, на Ближнем Востоке.

Он также назвал истинную причину ненависти Госдепа США к Чечне и её руководству. Она в том, считает Кадыров, что в республике, в том числе и с участием представителей США, готовился очаг разрушения всей России.

«В Чечне лидерами террористов, вместе с жителями европейских стран, были и граждане США, прошедшие первоклассную подготовку под руководством спецслужб. Перед ними стояла цель превратить Чечню в очаг вечного пожара, напряженности, плацдарм разрушения целостности России. Но по воле Всевышнего Аллаха в Чечне полностью побеждён терроризм, восстановлены мир, стабильность и порядок», — заявил Кадыров.

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Напомним, США запретили въезд в страну премьер-министру Чечни Муслиму Хучиеву и его жене Сапият Шабазовой. По мнению Госдепа, председатель правительства Чеченской Республики имеет отношение к пыткам людей.

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