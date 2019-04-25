Великий Новгород, 25 апреля, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Просроченную кредиторскую задолженность бюджетных учреждений Новгородской области погасят до 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на эти цели будет направлено 726 млн рублей из 1 млрд 722 млн рублей федеральной дотации, выделенной региону из резервного фонда правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

На ремонт в 47 образовательных, медицинских и социальных учреждениях будет направлено ещё 420 млн рублей.

«Также деньги предусмотрены на реализацию нацпроектов, но поскольку средства на эти цели уже предусмотрены в бюджете, то они будут направлены на другие нужды. Сейчас идёт согласование с Министерством финансов», — сообщила министр финансов Новгородской области Елена Солдатова сегодня, 25 апреля, на заседании правительства региона.

В районы Новгородской области на долги муниципальных учреждений направят 122 млн рублей из федеральных средств. Долги районов варьируются от 32,8 млн рублей в Боровичском до 100 тыс. рублей в Демянском.

«На 1 января 2020 года просроченная кредиторская задолженность в муниципалитетах должна равняться нулю. Более того, нужно за год не нарастить кредиторскую задолженность», — подчеркнула Елена Солдатова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства федеральной дотации будут направлены в том числе на погашение долгов новгородских медицинских учреждений, о чём в своём отчёте перед Новгородской областной думой заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.