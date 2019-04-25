Вашингтон, 25 апреля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Чечни Муслим Хучиев и его жена Сапият Шабазова не смогут теперь поехать в США. Власти этой страны запретили им въезд в связи с «грубыми нарушениями прав человека» председателем правительства Чеченской Республики.

Christopher Sessums Запрет въезда

В документе Госдепартамента США сказано, что ведомство «располагает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиева к пыткам». При этом, согласно правилам, запрет распространяется и на членов семьи уличенного в нарушении прав человека.

Напомним, ранее санкциям США был подвергнут глава Чечни Рамзан Кадыров. Ему въезд в страну был запрещен еще в декабре 2017 года. Чеченского лидера включило в санкционный «список Магнитского» министерство финансов США также якобы из-за нарушения прав человека.

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