Липецк, 25 апреля, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Руководство липецкой кондитерской фабрики «Рошен» снова пытается оспорить решение суда, обязавшего предприятие выплатить более 360 млн рублей Федеральной налоговой службе. Об этом сообщил портал Lipetsknews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Дочернее предприятие корпорации «Рошен», принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, хочет отменить решение Арбитражного суда Липецкой области, принятое в марте 2019 года. Тогда суд признал законным требование Федеральной налоговой службы, взыскавшей с фабрики НДС в сумме 285,9 млн рублей, 26,2 млн рублей пени и штраф в размере 49,4 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, руководство липецкого филиала кондитерского концерна президента Украины Петра Порошенко подозревается в незаконном получении более 180 млн рублей за возмещение НДС по подложным документам. После обысков в апреле 2015 года имущество фабрики было арестовано. Басманный суд Москвы неоднократно продлевал арест. В 2017 году фабрика завершила работу.

Недвижимость предприятия останется под арестом до 13 июня 2019 года.