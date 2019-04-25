Пекин, 25 апреля, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Китайский «Эксимбанк» предоставит белорусскому госмонополисту ГО «Белорусская железная дорога» 65,7 млн евро для финансирования проекта «Электрификация участков Гомель — Жлобин — Осиповичи и Жлобин — Калинковичи. 3-я очередь. Участок Жлобин — Калинковичи». Об этом сегодня, 25 апреля проинформировало посольство Белоруссии в КНР.

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Кредитное соглашение подписано на полях 2-го форума международного сотрудничества «Пояс и путь» при участии крупнейшего государственного банка Белоруссии — ОАО «АСБ Беларусбанк». В это же время проходят переговоры белорусской делегации во главе с Александром Лукашенко с представителями КНР, Узбекистана и других стран.

Накануне выделения кредита БЖД, 24 апреля в Пекине состоялось подписание соглашения о предоставлении «Банком развития Китая» белорусскому «Беларусбанку» кредита в 100 млн евро «для развития национальной экономики». Условия кредитования не разглашаются ни китайской, ни белорусской сторонами.

Китай обычно предоставляет «связанные» кредиты, обусловленные закупкой на половину (или более) суммы китайских товаров и услуг. Такая практика способствует поддержке китайских производителей и ухудшает торговый баланс стран-партнёров.

Отметим, посольство РБ в КНР до сих пор не подсчитало сумму двустороннего товарооборота за 2018 год, констатировав лишь: «По итогам В 2018 году товарооборот между странами вырос на 20%, белорусский экспорт — на 18%».