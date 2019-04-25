Красноярск, 25 апреля, 2019, 20:03 — ИА Регнум. На берегу Карского моря на полуострове Таймыр найдена немецкая подводная лодка эпохи Великой Отечественной войны, сообщает 25 апреля сайт «Русского географического общества».

Rgo.ru Побережье Карского моря полуострова Таймыр

Уточняется, что субмарина, вероятнее всего, немецкая, так как судьба всех советских подводных лодок, действовавших в этих районах, хорошо изучена.

На данный момент известно, что входной люк подлодки плотно задраен.

Для исследования этой субмарины организуется экспедиция Русского географического общества, которая отправится в путь в мае текущего года.

Напомним, в период 1941—1945 годов немецкие подводные лодки, базировавшиеся в Северной Норвегии, достаточно активно действовали не только на маршрутах союзнических конвоев в Баренцевом море, но и в районах Северного морского пути.