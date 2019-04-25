Москва, 25 апреля, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Правительство России не рассматривает вопроса о введении запрета на ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа гражданами в личных целях. Об этом 25 апреля сообщает ряд федеральных СМИ со ссылкой на источники в аппарате правительства.

«Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается. Этот вопрос не рассматривается», — приводит слова источника ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее крупнейшие отечественные производители мясной и молочной продукции предложили запретить российским гражданам ввозить соответствующие продукты в страну.

Речь об этой инициативе шла в письме Национальной мясной ассоциации к курирующему данную сферу вице-премьеру Алексею Гордееву. В ассоциацию входят такие производители мяса и мясных изделий, как «Мираторг», «Черкизово», «Ремит», «Велком».