Токио, 25 апреля, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Японские власти отправили на поиски пропавшего в Тихом океане истребителя F-35 новейшее научно-исследовательское судно «Каймэй» (Kaimei), чтобы не позволить России или Китаю заполучить образцы сверхсекретных компонентов этого самолёта, сообщает 25 апреля газета Financial Times.

U.S. Air Force Истребитель F-35

По словам министра обороны Японии Такэси Ивайя, военное ведомство обратилось за помощью к агентству морских геологических наук и технологий, чтобы избежать утечки сверхсекретных технологий и установить причину катастрофы, случившейся 9 апреля у северо-восточного побережья Японии.

На данный момент считается, что пропавший самолёт лежит на глубине 1500 метров, что значительно затрудняет его подъём на поверхность.

Напомним, 9 апреля истребитель F-35A ВВС Японии упал в океан через 28 минут после взлета с авиабазы Мисава на острове Хонсю. Тело пилота и основные части самолёта до сих пор не обнаружены.