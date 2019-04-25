Новосибирск, 25 апреля, 2019, 19:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области в отношении главы Петровского сельсовета Ордынского района возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону по статье «Получение должностным лицом лично взятки» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По данным следствия, в 2017 году после покупки крупного рогатого скота, который обитал на территории п. Петровский, предприниматель обратился к главе сельсовета для заключения договора на использование муниципального имущества для размещения скота. Чиновница, понимая, что предпринимателю негде оставить скот, предложила ему решить вопрос за 200 тыс. рублей. Предприниматель согласился и перевёл указанную сумму на банковский счёт чиновницы.

22 апреля 2019 года суд по ходатайству следователя временно отстранил главу Петровского сельсовета от должности. Следствие в настоящее время устанавливает обстоятельства, расследование продолжается.

Как указывается на сайте Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, главой администрации является Галина У. В 2013 году она избрана на второй срок.