В Калуге почтили память Александра Унтилова
Калуга, 25 апреля, 2019, 18:52 — ИА Регнум. 25 апреля в Калуге почтили память ветерана Великой Отечественной войны, председателя городского совета ветеранов, почётного гражданина города Александра Яковлевича Унтилова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Яковлевич ушёл из жизни 7 марта, 25 апреля ему бы исполнилось сто лет.
Отдать дань памяти ветерану пришли глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, руководители подразделений Городской управы, ветераны Великой Отечественной, учащиеся школ города, а также родные и близкие Александра Яковлевича.
Александр Яковлевич Унтилов родился в Новосибирской области 25 апреля 1919 года. Служил в Красной армии с 1939 по 1948 год, сражался на фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года.
Участвовал в обороне Москвы, боях на территории Калужской области, сражении под Курском, освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики, разгроме немецких войск в Восточной Пруссии. Был ранен в боях под Кенигсбергом, после выздоровления участвовал в войне с Японией.
После войны Александр Яковлевич переехал в Калугу, работал на железной дороге. Был секретарем узлового парткома и областного совета профсоюзов машиностроения, избирался депутатом горсовета. После ухода на пенсию в 1984 году продолжил трудиться в общественных организациях, возглавлял городской совет ветеранов.
На торжественной церемонии прозвучали стихи и песни военных лет, люди, близко знавшие Александра Яковлевича, поделились своими воспоминаниями об этом замечательном человеке.
Городской голова Дмитрий Разумовский предложил ежегодно начинать праздничные мероприятия в честь Дня Победы со дня памяти Александра Унтилова.
«К глубочайшему сожалению Александр Яковлевич несколько дней не дожил до столетнего юбилея, сейчас наша главная задача сохранить память о нём, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — В ближайшее время городской совет ветеранов выйдет с предложением в Городскую думу об увековечении памяти Александра Яковлевича. Впереди главный праздник нашей страны — День Победы. К величайшему сожалению в этом году он пройдёт без нашего дорогого Александра Яковлевича, но я уверен, что он будет вместе с нами в рядах Бессмертного полка. Мы всегда будем помнить Александра Яковлевича, его имя навсегда вошло в историю нашего города. Для каждого из нас он был другом, товарищем, наставником и соратником. Вечная память об Александре Яковлевиче Унтилове навсегда сохранится в наших сердцах».