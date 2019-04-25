Москва, 25 апреля, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Главное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в результате стрельбы возле станции метро, сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

«По данным следствия, днем 25 апреля вблизи станции метро «Новые Черёмушки» в городе Москве обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 105 УК России «Убийство» и статьёй 222 «Незаконный оборот оружия».

В настоящее время следователи и криминалисты на месте выясняют все обстоятельства произошедшего. Сообщается также, что личности погибших уже установлены.