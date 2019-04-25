Липецк, 25 апреля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Временно исполняющая обязанности главы администрации Липецка Евгения Уваркина опубликовала на своих личных страницах видеозапись с извинениями за слова о «еврейской фамилии», которые она произнесла на встрече с местными жителями 23 апреля.

Lipetskcity.ru Евгения Уваркина

Обсуждение касалось строительства яслей на территории школы №45, против которого протестуют местные жители. Работы уже ведутся, однако жильцы микрорайона не хотят отдавать школьный стадион под детский сад — им и их детям негде будет гулять. Евгения Уваркина пообещала людям, что зону отдыха сохранят и благоустроят — правда, она станет меньше, чем сейчас, зато там появятся зоны для разных видов спорта и тренажёры.

Во время общения с липчанами Уваркина спросила фамилию у спикера, спросившего у неё, можно ли приостановить работы до тех пор, пока вопрос со строительством не будет окончательно решён.

«Я думала, какая-то еврейская фамилия, потому что два вопроса таких. Один вопрос, вы услышали, что нет — и тут же задаёте, можно ли остановить», — ответила Уваркина.

Видеозапись с этой репликой разошлась по соцсетям. Липчан высказывание возмутило: во-первых, антисемитское высказывание врио мэра сочли неуместным, а во-вторых, комментаторы отметили, что Уваркина попыталась уйти от ответа на «неудобный» вопрос. В итоге новоиспечённому руководителю города пришлось принести извинения.

«С уважением отношусь к представителям всех национальностей и конфессий, тем более что сама воспитана в многонациональной семье. Прекрасно понимаю, что фраза, сказанная мной на общественных слушаниях, совершенно неуместна. Прекрасно осознаю, что задела чувства многих людей. И как человек, и как руководитель прошу прощения у всех, кого оскорбили мои слова», — говорит Евгения Уваркина в видеообращении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предпринимательница Евгения Уваркина стала временно исполняющим главы администрации города Липецка 29 марта после отставки мэра Сергея Иванова и его первого заместителя Михаила Щербакова. До этого она была учредителем и председателем правления группы компаний «ТРИО», руководителем наблюдательного совета СПССК «Объединённые производители молока», председателем совета директоров Ассоциации сельхозпроизводителей региона и комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ.