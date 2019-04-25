Калуга, 25 апреля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В Калуге в Инновационном культурном центре продолжаются мероприятия XII всероссийского фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени», который проводится Национальной ассоциации телерадиовещателей при поддержке правительства области.

Пресс-служба правительства Калужской области Продолжаются мероприятия XII всероссийского фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени»

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, участники фестиваля обсуждают присланные на конкурс работы и темы, волнующие региональных журналистов, посещают мастер-классы признанных мастеров жанра документальной журналистики, общаются с режиссёрами, продюсерами, кинокритиками.

Бессменный председатель жюри фестиваля, политический обозреватель, журналист, писатель, историк, член Академии российского телевидения Леонид Млечин провел мастер-класс на тему «Фейковые новости и судьба профессиональной журналистики». Сегодня гостей и участников также ждет встреча с заслуженным артистом РФ, членом Российской академии телевидения и радио, академиком международной академии телевидения и радио, генеральным директором студии «Военфильм» Игорем Угольниковым. Тема разговора — «Исторические фильмы — право на вымысел». После полудня в ИКЦ состоится творческая встреча с писателем, журналистом, ведущей программы «Мой герой» на канале «ТВ Центр» Татьяной Устиновой.