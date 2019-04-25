Москва, 25 апреля, 2019, 18:20 — ИА Регнум. В Москве произошла стрельба возле станции метро «Новые Черёмушки», сообщает 25 апреля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Полицейская машина

По данным СМИ, на улице неизвестный открыл стрельбу из оружия, в результате которой пострадал человек. После этого погиб сам стрелок.

Причина конфликта и другие подробности не сообщаются. Официальной информации по случившемуся пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 25 апреля на станции «Фрунзенская» погибла пассажирка метро.