Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на возможную передачу городской больницы № 1 имени Семашко в Ростове-на-Дону. Глава региона решил проверить, насколько серьёзны намерения возможного концессионера.

Rostov-gorod.ru В городской больнице №1 им. Н.А. Семашко ведется капитальный ремонт здания неврологического корпуса

«Изначально рассматривалась концессия всего комплекса ЦГБ. Я принял иное решение. Пусть сначала инвестор достроит больницу, оснастит новым оборудованием, доведет ЦГБ до определенного уровня, и тогда будем двигаться дальше в вопросе концессии», — цитирует Голубева пресс-служба.

ИА REGNUM ранее сообщало, что вопрос с передачей центральной городской больницы Ростова-на-Дону в концессию вызвало недовольство среди горожан. Ростовчане подвергли критике решение властей, которые, в свою очередь, объяснили этот процесс необходимостью.

На этой неделе депутаты Ростовской-на-Дону городской думы предварительно одобрили передачу городской больницы № 1 имени Семашко в концессию. Предложение о заключении соглашения сроком на 29 лет поступило от ООО «РостовМедИнвест».