Калуга, 25 апреля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 25 апреля, губернатор области Анатолий Артамонов, региональный министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский приняли участие во Всероссийском дне посадки леса.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге стартовал Всероссийский день посадки леса

Акция является одной из составляющих регионального проекта «Сохранение лесов Калужской области» национального проекта «Экология», сообщили в пресс-служба областного правительства. К 2024 году планируется обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%.

Мероприятия проходят во всех лесничествах. В 2019 году запланировано увеличить на 6 га площади, на которых будет проведено лесовосстановление (60 га) и дополнение зеленых насаждений (100 га). Акция продолжится до конца мая не только на землях лесного фонда. Запланировано также озеленение парков и скверов.

Центральное мероприятие традиционно прошло на территории Калужского лесничества в районе деревни Сивково. Представители органов государственной власти и общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений под руководством специалистов посадили деревья на территории около четырех гектаров. Всего в этот день было высажено более 11 тысяч сеянцев сосны.

В этот же день молодые деревья украсили калужский парк на улице Марата. Анатолий Артамонов отметил особую важность озеленения мест пребывания детей: «Планету нужно сохранять для будущих поколений. Лес — не только красота, экономический резерв. Это легкие Земли. Качество жизни людей зависит от близости к живой природе».

По информации горуправы Калуги, проект «Зеленый каркас города», который стартовал в прошлом году, будет продолжен. В областном центре планируется высадить около 6000 крупномеров.