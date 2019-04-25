Москва, 25 апреля, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Упрощение выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской Народных Республик связано с отсутствием перспективы улучшения ситуации в Донбассе и выполнения Минских соглашений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это длилось многие годы: я слышала упрёк в адрес нашей страны, что очевидная необходимость поддержать людей, которые уже стали де-факто жителями нашей страны. Но они (жители Донбасса) не видели ничего со стороны Российской Федерации», — заявила Захарова.

«Мои ответы всегда были таковы, что та гуманитарная помощь, политическое содействие и моральная поддержка, которая оказывается Россией и, в частности, россиянами, дорогого стоит. Без неё судьба этих людей сложилась бы куда более драматично. Эти аргументы принимались. Но я постоянно слышала, мы получали сотни, если не тысячи посланий и сообщений от людей, которые живут в Донбассе, с мольбой о том, чтобы их судьба каким-то образом улучшилась. И Россия приняла в этом непосредственное участие», — подчеркнула она.

Принятие упрощённого порядка приёма в гражданство обусловлено оценкой реальной ситуации в регионе российскими властями, указала официальный представитель МИД РФ.

«Это решение принималось не за один день. Это решение, которое прорабатывалось и, конечно, при его принятии исходили из ситуации, как сейчас принято говорить, на земле. А именно из реального положения дел», — указала она.

«Официальный киевский режим называет жителей Донецка и Луганска на протяжении нескольких лет террористами и сепаратистами, причём делает это в гордом одиночестве. Даже западные столицы, даже западные средства массовой информации, которые публикуют материалы в унисон с официальной точкой зрения своих столиц, не называют жителей Донецка и Луганска террористами. Это ноу-хау, внедрённое киевским режимом», — подчеркнула дипломат.

Обстановка в зоне конфликта не подаёт признаков возможного улучшения ситуации в регионе, а заявления программного характера со стороны политического истеблишмента Украины остаются неизменны на протяжении последних пяти лет.

«Эти заявления не оставляли никаких надежд соответствующего региона на то, что ситуация может улучшиться. Нет даже намёков на возможное улучшение ситуации, а цивилизованный вариант решения — Минские соглашения — украинской стороной практически игнорируются», — добавила Захарова.