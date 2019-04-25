Москва, 25 апреля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Футболист Александр Кокорин не пытался имитировать секс с одной из своих спутниц в кафе «Кофемания». Об этом спортсмен сообщил 25 апреля во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве. Правда или ложь» пользователя ФАНЬКА.youtube.com Александр Кокорин и Павел Мамаев

Адвокат поинтересовался, зачем на колени к Кокорину садилась девушка, а также друг спортсмена Геннадий Куропаткин.

«Это самый лучший вопрос. Когда всё потом пересматривал, мне было трудно ответить, зачем Куропаткин и Бобкова залазили на меня. Я никого залазить на меня не просил. Куропаткину говорил не залазить, но надо было кричать или оттолкнуть его. Женщину точно оттолкнуть не мог. Но настолько уже всё равно было — я был уставшим. Обсуждал конфликт, хотел покушать давно уже. Час находились уже, ждал еду, хотел позавтракать», — рассказал он.

При этом футболист заверяет, что девушка сама буквально «вешалась» на него, а он вёл себя очень прилично.

«Инициативу проявляла она — 100%. Ну видно же было, кто на кого садился и приставал», — сказал Кокорин.

Адвокат уточнил, не пытался ли спортсмен имитировать интимные отношения с одной из своих спутниц.

«Нет. Насчёт имитации лучше у них спросить, потому что они явно приставали», — сказал спортсмен.