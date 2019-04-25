Махачкала, 25 апреля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Сотрудники социальных служб Дагестана регулярно занимаются решением нужд и первоочередных потребностей проживающих в республике участников Великой Отечественной войны. Нуждающимися в социальной помощи ветеранам предоставляются социальные услуги на дому, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе министерства труда и социального развития Дагестана.

Dagmintrud.ru Ветераны ВОВ из республики Дагестан

В ходе ведомственной коллегии начальник управления социальной поддержки Азамат Акавов рассказал, что за каждым участником Великой Отечественной войны закреплены по два социальных работника. Они оказывают ветеранам помощь в быту: доставляют продукты домой, готовят еду, покупают лекарства, проводят уборку помещений и т. д.

По словам Акавова, благодаря безвозмездным федеральным субсидиям свои жилищные условия улучшили 4,38 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших участников войны. Кроме того, с 2015 года по настоящее время 137 ветеранов получили по 200 тысяч рублей в качестве единовременного пособия на ремонт жилья.

В настоящее время в Дагестане проживают 109 участников Великой Отечественной войны, а также около 11 тысяч тружеников тыла, порядка 2,5 тысячи вдов участников войны и 23 бывших несовершеннолетних узника концлагерей.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Чечни к 74-й годовщине Победы пообещали предоставить ветеранам Великой Отечественной войны материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Участники войны и вдовы погибших воинов, проживающие в Кабардино-Балкарии, получат от руководства республики по 40 тысяч рублей. Какую сумму выплат от региональных властей получат дагестанские ветераны, пока неизвестно.

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