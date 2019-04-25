Москва, 25 апреля, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате стрельбы у входа на станцию метро «Новые Черёмушки» в Москве днём 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Antares 610 Выход из станции метро Новые черемушки

Телеканал «Рен ТВ», ссылаясь на очевидцев, сообщает, что один мужчина застрелил другого, после чего покончил с собой.

На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.