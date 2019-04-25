Пекин, 25 апреля, 2019, 17:21 — ИА Регнум. В Китае продолжается активная борьба с коррупцией, ключевую роль в которой играют Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) и министерство контроля КНР. В приморской провинции Чжэцзян соответствующими структурами этих ведомств проводится расследование деятельности заместителя председателя постоянного комитета (ПК) собрания народных представителей (СНП) города Тайчжоу Чэнь Сянчжуна, сообщает 25 апреля Синьхуа.

Laovaev.net Коррупция в КНР

Одного из руководителей городского парламента подозревают в «серьезном нарушении дисциплины и закона». Под этой формулировкой в Китае, как правило, подразумевается коррупционная деятельность.