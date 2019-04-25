Ярославль, 25 апреля, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Администраторы группы «Дороги Ярославля» просит помочь с ремонтом картодрома в Дзержинском районе города. Обращение размещено на странице группы в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Youtube Ярославский картодром

На картодроме тренируется команда СТК «Мотор», в которой занимаются дети. Там проводятся соревнования, в том числе межрегиональные. Однако капитального ремонта трассы не было с 2005 года. Силами спонсоров в настоящее время трасса отфрезирована. Теперь ее нужно положить новый асфальт.

«Целый год шли переговоры, обсуждения, шёл поиск решения, людей которые действительно смогут помочь. Мы очень рады тому, что картодром получит второе дыхание. Рады, что можем реальным делом делать мир чуточку лучше, очень хочется видеть горящие глаза пацанов, которых от соревнований не будут отвлекать кочки, лужи и ямы. У нас обязательно будут чемпионы. И мы призываем все дорожные организации региона помочь. Вас много, трасса не очень большая и, поверьте, помощь детям гораздо лучше всяких слов покажет ваше желание принести пользу», — говорится в обращении группы «Дороги Ярославля».

Ярославские активисты-дорожники обращаются ко всем компаниям, которые занимаются ремонтом дорог. Для завершения ремонта трассы необходимо 700 тонн асфальта.