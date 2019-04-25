Симферополь, 25 апреля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Симферополю выделили около 340 млн рублей. Об этом на очередной сессии Симферопольского горсовета 25 апреля сообщила глава департамента финансов городской администрации Виктория Надолинская.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дорожные работы

«В бюджет крымской столицы направляются межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 338,5 млн рублей», — отметила глава департамента. По её словам, проект планирует ремонт проезжей части на 26 улицах крымской столицы, а также капремонт двух городских мостов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты ОНФ констатировали, что почти на всех улицах крымской столицы отсутствует дорожная разметка, а там, где она есть — она выполнена некачественно. В целом, по их словам, крымчане больше всех в России жалуются на качество дорог.

Об этом: Крымчане больше всех в России жалуются на качество дорог — ОНФ