Москва, 25 апреля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Управлением собственной безопасности ФСБ России задержан начальник отдела одного из подразделений ведомства полковник Кирилл Черкалин. Об этом сообщили 25 апреля в Центре общественных связей ФСБ.

(сс) sajinka2 Попался на взятке

По информации ведомства, полковник подозревается в получении взяток в особо крупном размере. Вместе с ним задержаны двое его бывших подчинённых, которые ранее были уволены по компрометирующим обстоятельствам.

Сообщается, что операция по задержанию проводилась в координации с Главным военным следственным управлением Следственного комитета России.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании для задержанных меры пресечения.