Киев, 25 апреля, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Национальный банк Украины ожидает, что осенью 2019 года цены на газ для населения вырастут на 15%. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил журналистам глава украинского финансового регулятора Дмитрий Сологуб.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

По словам Сологуба, в мае 2019 года повышения цен на газ для населения не ожидается. Связано это с тем, что на газовом рынке Евросоюза текущие цены снижаются.

Более того, с 1 мая 2019 года «Нафтогаз Украины» и кабинет министров согласовали понижение тарифов на газ для населения на 3,5% — с 8,55 тыс. гривен (около $318) до 8,24 тыс. гривен (около $307) за тысячу кубометров. Таким образом, тариф на газ для населения Украины должен быть ниже, чем 8,55 гривен ($0,3) за кубометр.

Но Сологуб подчеркнул, что осенью 2019 года тарифы на газ для населения всё равно вырастут на 15%.

«Осенью тарифы вырастут на 15%», — сказал глава Нацбанка Украины.

При этом он добавил, что Нацбанк снизил свой прогноз роста цен на газ в 2020 году до 7% с 18%, прогнозируемых ранее.