Ярославль, 25 апреля, 2019, 16:36 — ИА Регнум. В Ярославском зоопарке появился новый обитетель — самка броненосца. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Броненосец в Ярославском зоопарке

Животному 6 лет, его купили в Подмосковье, в парке «Воробьи». Называть самку броненосца в Ярославском зоопарке не будут, у нее есть имя — Ника.

«Она очень любит есть бананы, очень любит есть тараканов. Броненосцы это всеядные животные, что нашел, то и съел. Это ночное животное, большую часть дня она спит. Она очень интересно спит, вверх пузом, у нее очень красивое оранжевое пузо», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM териолог Ярославского зоопарка Анна Казанова.

Броненосец будет жить в экзотариуме зоопарка. Ее соседом будет ленивец.