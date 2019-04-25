Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал своё мнение об отставке главы администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва. Но раскрывать тайну, что же предшествовало принятию такого решения, не стал.

Цитата из кф Д`Артаньян и три мушкетера. Реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979. СССР Игра

«Человек принял решение. Я не буду рассказывать, что этому предшествовало. Важно понимать, что с уходом руководителя жизнь не останавливается, она движется дальше», — заявил глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв покинул свой кабинет по собственному желанию. Решение принято за два года до окончания срока полномочий. Что стало причиной поступка, неизвестно. В должности градоначальника Кушнарёв проработал чуть более двух лет.

Стоит отметить, что новому сити-менеджеру областного центра придётся несладко. В городе-миллионнике осталось множество нерешённых проблем. Среди них — точечная застройка, вырубка Александровской рощи, транспортная реформа, ремонт улицы Станиславского.