Калуга, 25 апреля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. В Калужской области 25 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка». Она одновременно проходит в 28 населенных пунктах и продлится вплоть до Дня Победы 9 мая. Всего в регионе будет роздано более пяти тысяч памятных лент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель председателя Калужского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Ефимочкина.

Фото пресс-службы калужского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Акция «Георгиевская ленточка».

По её словам, в Калуге жители и гости областного центра могут получить ленточку Победы из рук добровольцев у кинотеатра «Центральный» и на площади Победы. В городе Сухиничи георгиевскую ленту можно получить на площади перед районным Домом культуры, а в городе Медыни — в сквере «Танк».

По мнению активистов, задача волонтеров Победы — довести до каждого прохожего информацию о правилах использования символа Победы, поэтому вместе с георгиевской ленточкой жителям региона предложат информационные листовки, которые станут памяткой о важности и символизме оранжево-черной ленты.

Волонтёры пояснят, что георгиевская ленточка — это также и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, символ уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и гордости за Победу.