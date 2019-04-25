Москва, 19 июня, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Хорватский полузащитник Никола Влашич остаётся в московском ЦСКА. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

ЦСКА выкупил трансфер Влашича, договорившись с английским «Эвертоном», которому принадлежали права на футболиста.

Отмечается, что с 21-летним игроком подписан контракт, рассчитанный на пять лет — до завершения сезона 2023/24.

Напомним, Влашич перешёл в ЦСКА из «Эвертона» летом 2018 года на один сезон на правах аренды. В 25 матчах чемпионата России он забил пять голов и отдал пять результативных передач. В Лиге чемпионов он провёл шесть матчей, в которых забил три мяча и отдал два голевых паса.