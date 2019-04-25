Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 апреля, 2019, 16:11 — ИА Регнум. 25 апреля произошло возгорание мусорного полигона под Переславлем-Залесским, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пламя быстро охватило большую площадь, началось сильное задымление. Ситуация осложняется из-за сильного ветра.

Пожар на полигоне в Переславле

Первый пожарный расчет прибыл на полигон почти через час после первых сообщений о пожаре. Сейчас на месте возгорания работают несколько пожарных расчетов, а также бульдозер, который засыпает очаги возгорания песком. Пожар еще не потушен.

Переславский полигон ТКО был закрыт по постановлению Владимира Волкова в июне 2017 года. Закрытию предшествовал скандал из-за ввоза подмосковного мусора — договоры об этом были заключены после прихода в администрацию Переславля Владимира Волкова. После закрытия часть полигона была отсыпана песком, был выполнен проект рекультивации. Администрация городского округа планирует получить деньги на рекультивацию из федерального бюджета.