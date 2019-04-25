Санкт-Петербург, 25 апреля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. В последние выходные апреля в Петербурге пройдет фестиваль фантастики, комиксов и компьютерных игр Epic Con Saint-Petersburg.

Epiccon.ru Афиша фестиваля Epic Con Saint-Petersburg

27−28 апреля в Петербургском Спортивно-Концертном комплексе гости пятого, юбилейного гик-фестиваля увидят красочное косплей-шоу, примут участие в конкурсах и квестах от различных развлекательных стендов и послушают лекции о фэнтези и комикс-героях.

В рамках косплей-шоу организаторы учредили конкурс с призовым фондом в 500 000 рублей, а победитель специальной номинации сможет отправиться в Нью-Йорк на New York Comic Con 2019 с оплатой перелета и проживания.

В качестве звездного гостя фестиваль посетит ирландский актер Иэн Макэлхинни, известный по роли сира Барристана Селми в популярном сериале «Игра престолов». В рамках автограф-сессии и брифинга участники Epic Con Saint-Petersburg смогут пообщаться со знаменитостью.

На сцене исполнится множество танцевальных и музыкальных номеров, а по территории СКК все желающие смогут найти стенды, посвященные любимым вселенным — «Ведьмак», «Доктор Кто», «Люди в Черном», «Скайрим», «Звездные войны», «Безумный Макс», «Гарри Поттер» и многим другим.

Во второй день в рамках закрытия фестиваля, пройдет показ анимационного фильма «Хрустальное небо вчерашнего дня», дублированный на русский язык при содействии российского аниме-сообщества.

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На Аллее авторов можно будет оценить работы современных художников и пообщаться о прошлом и будущем комикс-индустрии. Все время работы фестиваля будет функционировать ярмарка с приятными сувенирами и эксклюзивными творениями отечественных мастеров.