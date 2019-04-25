Омск, 25 апреля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны из Омска, 95-летняя Лариса Ковалёва, которая несколько месяцев ждала получения инвалидного кресла, сможет с его помощью не только передвигаться по дому, но и побывать на улице.

Инвалидная коляска

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 апреля, в Омском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, заявление ветерана на получение кресла-коляски комнатной было зарегистрировано 24 декабря 2018 года. Своей очереди женщина дождалась к 22 апреля. А 23 апреля, как уточнили в фонде, поставщик по просьбе ветерана заменил цельнолитые колеса на комнатном кресле-коляске на пневматические. Теперь коляску можно использовать в уличных условиях, и ветеран сможет совершить долгожданную прогулку.

Напомним, во время Великой Отечественной войны Лариса Ковалёва была операционной сестрой в полевом хирургическом госпитале, выносила раненых бойцов с поля боя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 апреля омский портал «Город55» проинформировал о том, что пенсионерка, потерявшая способность самостоятельно передвигаться после тяжёлой болезни, полгода ждала от чиновников инвалидного кресла.

В итоге коляску для комнаты ей привезли, но теперь Ларисе Александровне понадобилась коляска для улицы. Ветеран окрепла и очень хочет на воздух.

Омское издание предполагало, что решение этой проблемы займёт много времени, так как для получения коляски для улицы надо также пройти ряд бюрократических процедур.