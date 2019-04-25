Москва, 25 апреля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Футболист Павел Мамаев примет любое наказание, которое назначит ему суд. Об этом он заявил в ходе допроса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Слен Павел Мамаев

«Я приму любое наказание суда. Но соизмеримость, я не хочу комментировать, любое наказание должно быть соизмеримо», — сказал футболист.

Также он выразил надежду, что рано или поздно сможет примириться со всеми гражданами, с которыми у него произошёл конфликт 8 октября 2018 года.

«Надеюсь, что рано или поздно мы с ними встретимся в дружелюбной форме. За свои действия я несу наказание — сижу долго. Хочу, чтобы никакого негатива и недосказанности между мной и ими не осталось. Это обычная мужская ситуация», — отметил спортсмен.

Что касается намерений продолжать спортивную карьеру, то это будет зависеть от наказания, которое изберёт суд, отметил Мамаев.