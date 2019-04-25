Москва, 25 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Аналитическая компания Solar JSOC зафиксировала, что в 2018 году количество атак хакеров на корпоративных клиентов банков увеличилось на 89%. Об этом 24 апреля сообщил «Коммерсантъ».

Colin Хакер

Речь идет об атаках, при которых злоумышленники взламывают инфраструктуру банка и похищают средства при помощи соответствующего ПО. Отмечается, что всего за обозначенный период было зафиксировано 765 тыс. подобных атак, при этом во второй половине 2018 года их количество выросло на 38% по сравнению с первой. Выросла также и доля критических случаев — до 19%.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Австралии хакеры взломали систему компании, предоставляющей услуги проката электросамокатов. Они заставили транспортные средства выкрикивать непристойные выражения.