Электросталь, Московская область, 25 апреля, 2019, 14:40 — ИА Регнум. По факту обнаружения тела младенца без внешних признаков насильственной смерти в Подмосковье проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

christianabella Младенец

ЧП произошло в среду, 24 апреля, в городе Электростали. Тело новорожденного ребенка женского пола обнаружили около одного из гипермаркетов.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти, — говорится в сообщении. — Приняты меры к установлению личности матери ребенка».

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