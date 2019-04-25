Париж, 25 апреля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Эрик Друэ, один из лидеров протестного движения «желтые жилеты» во Франции, объявил на своей странице в Facebook, что «собирается сделать паузу», ссылаясь на «угрозы» семье, «оскорбления» и сильную усталость, сообщает Le Figaro.

(сс) Patrice CALATAYU Эрик Друэ

«Беру паузу. Слишком много угроз поступает моей семье, слишком много ненавистников, слишком много «красных шарфов», слишком много презрения, слишком много оскорблений, я устал, извините», — написал Эрик Друэ на странице в Facebook.

Издание отмечает, что лидер движения Эрик Друэ должен выплатить штраф в размере 2000 евро, а 5 июня его будут судить за то, что он пронес на демонстрацию от 22 декабря 2018 года запрещенное оружие.

Напомним, движение «желтые жилеты» собирает на манифестацию по несколько тысяч человек по всей Франции каждую субботу.