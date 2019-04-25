Дамаск, 25 апреля, 2019, 14:26 — ИА Регнум. В ходе затянувшегося гражданского конфликта в Сирии значительная часть территории страны вышла из-под контроля официального Дамаска. На сегодняшний день сирийское правительство фактически управляет только 62 процентами территории.

(сс) DVIDSHUB Американцы в Сирии

В стране присутствуют военные США, Франции, Великобритании и Турции. Что важно: ни одна из этих стран не приглашалась сирийским правительством, значит, их присутствие незаконно. На законных основаниях в Сирии присутствует только Россия и Иран.

Самую значительную часть территории страны захватила международная коалиция во главе с США. 28 процентов территории контролируют Сирийские демократические силы, созданные и поддерживаемые Соединенными Штатами. В этой местности расположено 70 процентов нефтяных месторождений Сирии. Регион расположен к востоку от реки Евфрат.

Второе значимое место военного присутствия США и их союзников — район Эт-Танф, который находится недалеко от границы с Иорданией. Там есть американская военная база с созданным вокруг поясом безопасности радиусом 55 километров.

Под контролем Турции находится сирийская провинция Идлиб и часть сирийской провинции Алеппо.

На идущей сейчас VIII Московской конференции по международной безопасности присутствует и заместитель министра обороны Сирийской Арабской Республики Махмуд Шава. В ходе своего выступления он от имени Сирии потребовал от США, Великобритании, Франции и Турции прекратить незаконное присутствие на своей территории и незамедлительно распустить международный альянс. Он также подчеркнул, что все политические вопросы должны решаться без иностранного вмешательства и только народом Сирии.