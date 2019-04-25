Москва, 25 апреля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Самым теплым днем в Москве с начала 2019 года стал четверг, 25 апреля. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в метеобюро столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Пречистенская набережная

По его словам, температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 13:00 мск составила 22,8 градуса.

«Аномальное тепло в Москве второй день подряд бьет температурный рекорд 2019 года», — сказал источник.

Собеседник агентства напомнил, что 24 апреля воздух в Москве прогрелся до 22,7 градуса.

Напомним, 24 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд агентству «Москва» сообщил, что в Москве 28 апреля — в день празднования Пасхи — ожидается до +17 градусов.

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