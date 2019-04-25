Здание Арбитражного суда Москвы эвакуировано из-за угрозы взрыва
Москва, 25 апреля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. В Москве прошла эвакуация посетителей Арбитражного суда Москвы, сообщает 25 апреля РИА Новости.
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Арбитражный суд Москвы
По данным агентства, на улицы выведено около четырёх тысяч человек посетителей и персонала. На месте работают экстренные службы, кинологи обследуют помещения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве было эвакуировано здание Пресненского районного суда. Из-за ЧП пришлось сделать перерыв в заседании суда по делу известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Позже выяснилось, что сообщение о взрывном устройстве было ложным.