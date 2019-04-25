Москва, 25 апреля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. В Москве прошла эвакуация посетителей Арбитражного суда Москвы, сообщает 25 апреля РИА Новости.

Costa Kat Арбитражный суд Москвы

По данным агентства, на улицы выведено около четырёх тысяч человек посетителей и персонала. На месте работают экстренные службы, кинологи обследуют помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве было эвакуировано здание Пресненского районного суда. Из-за ЧП пришлось сделать перерыв в заседании суда по делу известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Позже выяснилось, что сообщение о взрывном устройстве было ложным.