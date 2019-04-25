Вашингтон, 25 апреля, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Компании Facebook может грозить штраф на сумму до $5 млрд за нарушение конфиденциальности. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

(сс) Simon Facebook

В своем квартальном отчете Facebook сообщил об издержках на сумму от 3 до 5 млрд долларов, которые компании придется выплатить в случае штрафа от Федеральной комиссии по торговле США (F.T.C.). Речь идет об обвинении Facebook в нарушении конфиденциальности. Переговоры об условиях выплаты штрафа идут уже несколько месяцев. Однако, по информации компании Facebook, этот вопрос остается нерешенным и сроки или условия выплаты штрафа пока не определены.

Напомним, в 2018 году Федеральная комиссия по торговле США начала новое расследование против Facebook. На этот раз компанию обвинили в том, что она не защищает данные своих пользователей.

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