Москва, 25 апреля, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Ни о каком двукратном росте зарплат врачей и медперсонала в России, о котором заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, речь идти не может, заявил корреспонденту аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». Реж. Юрий Прытков. 1969. СССР Сколько потребуется врачей, чтобы получить зарплату 75 тысяч?

«Все наслышаны о последних громких историях, связанных как с хохотом персонала одной из российских больниц, где главврач бравурно отчитался об окладах врачей и медсестер, в несколько раз превышающих фактические цифры, так и об «итальянских» забастовках врачей скорой помощи сразу в нескольких регионах страны», — напомнил эксперт.

Как выяснилось, работающие в тяжелейших условиях медики получают в месяц не 75 тыс. руб., как доложила Скворцова, а в лучшем случае 11−13 тыс. рублей. Почему такое происходит? Нужно оставить на совести чиновников их заявления, и попробуем оценить ситуацию исключительно с точки зрения статистики.

«Во-первых, так называемая реформа здравоохранения привела к тому, что значительная часть врачей была вынуждена вовсе уволиться. Остальных переводят на увеличенную нагрузку, либо оформляют на менее оплачиваемые должности, сохраняя при этом завышенные оклады главврачам и чиновникам от здравоохранения.

Несколько нашумевших случаев, когда медсестёр вынуждали уволиться и переоформиться в свои же больницы уборщицами, у всех на слуху. В итоге создается видимость, что врачи стали зарабатывать заметно больше, в то время как по уборщицам отчитываться никто не просил», — пояснил Коренев.

Вторая проблема — это методика подсчета. В России, начиная от больниц и заканчивая Росстатом, используют весьма «удобный» параметр — среднюю зарплату, которая, если разобраться, ни о чем не говорит. Если чиновники и главврачи зарабатывают сотни тысяч в месяц, а врачи еле сводят концы с концами, в среднем получается все не очень плохо.

«Куда честнее было бы считать по медианной составляющей, определяющей зарплату, выше и ниже которой зарабатывает равное количество людей. Но тогда цифры получатся процентов на 25−30 тыс. рублей хуже.

Если считать по модальной средней, которая в этом плане еще более справедливая, то озвучиваемая в отчётах зарплата врачей вплотную приблизится к фактической. А это чиновникам, вынужденным докладывать наверх об исполнении указов президента, крайне невыгодно», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что средняя зарплата у врачей увеличилась на 120% и составила 75 тыс. рублей.

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