Санкт-Петербург, 25 апреля, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Потерпевшая по делу о теракте в петербургском метро Дарья Фефелкина подала иск о возмещении морального вреда к 11-ти обвиняемым, передает из зала суда корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Процесс по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга

В Петербурге продолжается выездное заседание Московского окружного военного суда над 11 выходцами из Азии, которым вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва, прогремевшего 3 апреля 2017 года в вагоне поезда между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Дарья Фефелкина заявила, что из-за травм, полученных при теракте, она до сих пор испытывает сильные головные боли и другие физические страдания, которые не дают ей удержаться на работе дольше двух месяцев подряд. Кроме того, в метро она способна зайти только в сопровождении друзей, а иначе приходится перемещаться по городу на такси, на оплату которого за последние два года ушла серьезная сумма денег.

«До сих пор мне необходимо лечение. Иск заявляю в 1,1 млн рублей, получается, по 100 тысяч с каждого подсудимого», — сказала она.

Подсудимые не согласились с иском. Несколько человек, находящихся в прозрачной клетке, сочли нужным выступить и сообщить, что они очень сочувствуют потерпевшим, но не имеют отношения к преступлению, поэтому сами считают себя пострадавшими. Они также заявили, что подписывали показания, которые плохо понимали из-за незнания русского языка.

В итоге суд признал Фефелкину гражданским истцом.

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Напомним, 3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате погибли 15 человек, 67 человек получили ранения различной степени тяжести.

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В течение месяца после взрыва были установлены и задержаны 11 подозреваемых в совершении теракта. В зависимости от роли каждого им инкриминируется организация террористического сообщества и участие в нём; содействие террористической деятельности; террористический акт; незаконное изготовление оружия; незаконный оборот оружия и взрывных устройств. Обвиняемые не признают себя виновными.