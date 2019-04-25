Киев, 25 апреля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Российская Федерация, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния будут возмущены сужением прав граждан Украины, что предусматривает закон №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (или закон о защите украинского языка). Об этом 25 апреля заявил в кулуарах Верховной Рады внефракционный депутат Нестор Шуфрич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Языки на Украине

«Последствия принятия этого закона будут очень негативными и катастрофическими как для достижения консенсуса в украинском обществе, внутри Украины, так и, к сожалению, на внешней арене. Я сейчас даже не говорю о северном соседе — Российской Федерации или о Белоруссии. Я уверен, что Польша, Венгрия, Румыния будут категорически возмущены сужением прав наших граждан, особенно венгров и румын», — сказал Шуфрич.

Он сообщил, что в Раде уже зарегистрировано постановление об аннулировании результатов голосования за языковой закон в связи с нарушением норм регламента.

«Этот закон принят с грубыми нарушениями регламента. Мы уже зарегистрировали постановление об аннулировании результатов голосования в связи с нарушением норм регламента… Комитет отредактировал окончательный текст в момент, когда еще не были рассмотрены последние поправки. Когда мы рассматривали поправки, уже раздавали проект постановления с учтенными поправками. Это финальное нарушение, которое, я уверен, вызовет соответствующую реакцию у конституционного суда и административного суда», — рассказал Шуфрич.

«Этот закон нарушает несколько статей Конституции. В основном 10 статью Конституции, которая гарантирует право использования русского языка и иных языков национальных меньшинств во всех сферах деятельности», — добавил Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Верховная Рада принял во втором чтении и в целом закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка. За документ проголосовали 278 депутатов. В Киеве под стенами парламента собралось до 1000 человек по случаю принятия исторического закона. Граждане выражают поддержку языковому закону, который 28 лет не могли принять предыдущие украинские парламенты. Жители столицы поднимают государственные флаги, а также казацкий черно-малиновый флаг. Некоторые люди держат в руках самодельные плакаты: «Требуем закон о государственном языке!», «Язык — это наша безопасность», «Язык — это оружие», «Язык объединяет».

Напомним, закон №5670-Д предусматривает ввод языковых квот на телевидении, СМИ и в печати. Так, через два года после вступления в силу этого закона квота украиноязычного продукта на телевидении будет составлять 90% (сейчас действует квота 75%); для местных каналов — 80% (сейчас — 60%). Квота 75/30 для телекомпаний, которые вещают на крымскотатарском. Спустя 13 месяцев после вступления закона в силу по крайней мере половина тиража печатных СМИ должна быть на государственном языке (исключение — крымскотатарские издания и пресса, которая выходит на официальных языках ЕС). По крайней мере 50% изданных книг — на украинском. Через два года после вступления в силу закона издатель будет обязан печатать половину названий книг на украинском.