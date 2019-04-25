Барселона, Испания, 25 апреля, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Маккензи Макдональдом в матче второго круга турнира в Барселоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 20 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Медведев два раза подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал пять брейк-пойнтов. На счету его соперника одна ошибка на подаче и два брейка.

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем матча между болгарским теннисистом Григором Димитровым и представителем Чили Николасом Джарри.

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