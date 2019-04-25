Москва, 25 апреля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Правительство России перенесло на 14 октября отключение аналогового телевизионного сигнала в 21 регионе страны, заявил 25 апреля журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Перед телевизором

«В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября», — заявил Носков.

О каких конкретно регионах идет речь, министр не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, поэтапный перевод российского телевидения на цифровое вещание стартовал в России с января 2019 года. Первым регионом, который полностью перешел на цифровое вещание, стала Тверская область.

В феврале аналоговое телевидение отключили ещё в семи регионах, с 15 апреля — в 20 регионах. Третья волна перехода на цифровое телевещание пройдёт 3 июня.