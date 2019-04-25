Москва, 25 апреля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В показаниях свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Алёны Шинкарёвой, утверждавшей, что между спортсменами не было предварительного сговора начать драки, нашли противоречия. Поэтому прокурор огласил в Пресненском районном суде Москвы её показания, данные на предварительном следствии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Кокорин и Павел Мамаев

По словам свидетеля, после конфликта водитель Виталий Соловчук сильно пострадал. «У водителя всё лицо и одежда были в крови», — зачитала её показания прокурор.

Также из письменных показаний следует, что в ходе конфликта Соловчук просил, чтобы его не били, говорил, что у него есть дети. Двое прохожих остановились и поинтересовались, что происходит.

«Мамаев сказал, чтобы они шли дальше и не вмешивались, иначе и им достанется», — зачитала показания прокурор.

При этом на предварительном следствии конфликт между Соловчуком и компанией Кокорина и Мамаева свидетель называла «избиением». Однако, заслушав свои показания, девушка заявила, что произошедшее было дракой и «избиением» это назвать нельзя.

«Мы это обязательно оценим, а вы предупреждены об уголовной ответственности», — сказала ей прокурор.

«Давление на свидетеля», — хором начали возмущаться адвокаты подсудимых.

Судья призвала стороны к порядку и уточнила, что именно свидетель не подтверждает и готов «категорически» опровергнуть из данных ранее показаний.

«Про избиение, это было не избиение, точно», — ответила Шинкарёва.